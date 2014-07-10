Обвиняемый по делу "Оборонсервиса" Закутайло частично признал вину

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Один из фигурантов уголовного дела по "Оборонсервису", бывший гендиректор окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло частично признал свою вину, отвергнув обвинения в том, что состоял в организованной группе, сообщает в четверг, 10 июля, Агентство "Москва".

Остальные фигуранты: гендиректор ОАО "31-й Государственный институт спецстроительства" Юрий Грехнев, гендиректор ОАО "Оборонстрой" Лариса Егорина и знакомая главной фигурантки "Оборонсервиса" Евгении Васильевой Ирина Егорова не признали свою вину.

"Я действовала исключительно в рамках своей деятельности, на период исполнения обязанностей гендиректора у меня не было никаких сомнений в законности этих решений. Все решения принимались министром обороны Анатолием Сердюковым, все решения принимались до вступления меня на должность, мне ничего не было известно о должностных лицах, которые принимали решения, и данное обвинения необоснованное, обвинение я не признаю", - заявила Егорова в суде.

В настоящее время все четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало M24.ru, экс-глава департамента имущественных отношении Минобороны России Евгения Васильева также не признала свою вину.

"Я не совершала никаких хищений, не превышала своих полномочий, я не легализовывала денежные средства, не создавала преступную группу и не привлекала в нее лиц, которые являются подсудимыми. Нет никаких потерпевших, нет никакого материального ущерба, уголовное дело заведено, чтобы опорочить Минобороны, и у следствия ничего не получилось. Я заявляю о своей невиновности по всем статьям", - заявила в суде Васильева.

Ранее Пресненский суд продлил срок домашнего ареста Васильевой на полгода, до 23 декабря.

Добавим, что фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева прочитала журналистам свои стихи во время 45-минутного перерыва в заседании в Пресненском суде Москвы. Подсудимая выбрала для прочтения стихотворение о заключенной в неволю птице.

Евгения Васильева прочла свои новые стихи в перерыве заседания суда

"Птицу в клетке заперли, крылья погубили, тяжесть нацепили, под замок закрыли. И свободно птица больше не летает, трепетно отныне птица увядает", - декламировала Васильева.

При этом она добавила, что на эти стихи уже написана песня.

Во время общения с журналистами она также пригласила всех желающих на выставку своих картин "Страсти по Евгении".

Напомним, Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей. Все действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы, участниками которой являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим Закутайло, Динара Билялова и Екатерина Сметанова.

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

При этом был наложен арест на 6 объектов недвижимости, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

В октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. Своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.