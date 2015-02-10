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Следствие

10 февраля, 13:05

На Алексея Панина завели дело за оскорбление полицейских

следствие уголовные дела оскорбления Алексей Панин

Алексей Панин. Фото: ТАСС/Александр Саверкин

В отношении актера Алексея Панина завели уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти", сообщает пресс-служба Северо-Западного транспортного управления СКР.

По версии следствия, 15 января Панин у здания Петербургского линейного отдела МВД на транспорте публично оскорблял начальника отдела полиции и его заместителя.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Добавим, что Панину может грозить наказание в виде исправительных работ сроком до года.

Напомним, 15 января актера Алексея Панина задержали в Санкт-Петербурге после угроз в адрес полицейских. В отделении полиции актер "обещал всех посадить, обвинял полицейских в получении крупных взяток, угрожал полицейским и пресс-службе полиции".

Актеру Алексею Панину грозит уголовное дело

Инциденту предшествовала "осада" офиса адвоката в Петергофе, где находились дочь актера и его бывшая жена.

В 2010 году после долгой судебной тяжбы между актером и его бывшей женой Юлией Юдинцевой за право опеки над их дочерью, завершившейся победой матери, актер отказывался передать ребенка супруге. Вслед за этим в розыск был объявлен сначала сам Панин, а затем его дочь. В результате актеру временно запретили выезжать за границу из-за его попыток лишить бывшую жену родительских прав через суд.

Долгое время, несмотря на постановление главного судебного пристава РФ, сотрудники ФССП Москвы не могли заставить отца передать несовершеннолетнего ребенка матери. В частности, Панин сообщал, что девочка почти не знает матери, и выполнение требований суда может травмировать ее психику. Бывшая супруга актера утверждала обратное: что с самого рождения дочь жила с ней. Она обратилась за помощью в несколько инстанций, в том числе к уполномоченному по правам ребенка в Санкт- Петербурге.

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