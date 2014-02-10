Префектура ЦАО согласилась закрыть клуб "Известия Hall"

Фото: ИТАР-ТАСС

Префектура ЦАО намерена просить департамент торговли и департамент городского имущества принять решение о прекращении деятельности ночного клуба "Известия-Hall". Ведомство не обладает полномочиями, достаточными для закрытия клуба, но заседание антинаркотической комиссии состоится в ближайшее время, сообщили в пресс-службе префектуры.

"Поскольку в ходе рейда, по данным ФСКН, с наркотическим веществом был задержан сотрудник "Известия-Hall", то ответственность ложится на плечи собственников заведения. Наблюдательный совет будет просить департаменты рассмотреть вопрос о досрочном расторжении договора аренды помещения и прекращении деятельности ночного клуба" - говорится в сообщении.

По данным префектуры, в отношении посетителей и одного сотрудника "Известия-Hall" было возбуждено несколько уголовных дел, а в ходе одного из рейдов было задержано 22 человека с визуальными признаками наркотического опьянения. У них были изъяты гашиш, марихуана, кокаин, амфетамин и другие психотропные вещества.

Ранее ФСКН обратилось к префектуре Центрального округа столицы с просьбой закрыть ночной клуб в связи с неоднократно выявленными фактами незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов.

Вместе с тем пресс-служба клуба "Известия-Hall" опровергла информацию о продаже наркотиков в ночном клубе. Также руководству заведения не поступало каких-либо жалоб от ФСКН по поводу незаконного оборота запрещенных веществ.