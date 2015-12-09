Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2015, 21:29

Происшествия

Националиста Демушкина отпустили под подписку о невыезде

Дмитрий Демушкин. Фото: ТАСС/Павел Головкин

Националист Дмитрий Демушкин, который был задержан в среду утром, отпущен под подписку о невыезде. Эксперты признали экстремистскими восемь изображений, размещенных на его странице в социальной сети, сообщает "Интерфакс".

По словам Демушкина, его также обязали явиться в СК в следующую среду. Ранее его задержали в Москве по подозрению в распространении экстремистских публикаций в соцсетях.

По версии следствия, в 2013 году он разместил на своей странице несколько статей экстремистского содержания "с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц". В рамках этого дела у него провели обыск.

Ссылки по теме


В СКР отметили, что Демушкин был лидером запрещенных на территории РФ экстремистских сообществ "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация Русские".

следствие экстремизм Дмитрий Демушкин подписка о невыезде

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика