Националиста Демушкина отпустили под подписку о невыезде

Дмитрий Демушкин. Фото: ТАСС/Павел Головкин

Националист Дмитрий Демушкин, который был задержан в среду утром, отпущен под подписку о невыезде. Эксперты признали экстремистскими восемь изображений, размещенных на его странице в социальной сети, сообщает "Интерфакс".

По словам Демушкина, его также обязали явиться в СК в следующую среду. Ранее его задержали в Москве по подозрению в распространении экстремистских публикаций в соцсетях.

По версии следствия, в 2013 году он разместил на своей странице несколько статей экстремистского содержания "с целью разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц". В рамках этого дела у него провели обыск.

В СКР отметили, что Демушкин был лидером запрещенных на территории РФ экстремистских сообществ "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация Русские".