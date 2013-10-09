Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2013, 16:28

Происшествия

Катавшемуся по "Войковской" мотоциклисту предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Байкеру, задержанному за катание на мотоцикле в метро, предъявлено обвинение. Действия молодого человека квалифицировали по статье "Хулиганство", сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Байкер проехал на мотоцикле по перрону станции "Войковская". Ицидент произошел 13 сентября. Спустя почти три недели подозреваемый был задержан полицейскими на Измайловском бульваре.

Ссылки по теме


27-летний мотоциклист стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". 3 октября суд определил байкеру меру пресечения - молодого человека посадили под домашний арест.

Мотоциклисту запрещено покидать квартиру - исключением являются походы в медицинские учреждения.

Сайты по теме


следствие уголовные дела обвинения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика