Катавшемуся по "Войковской" мотоциклисту предъявлено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Байкеру, задержанному за катание на мотоцикле в метро, предъявлено обвинение. Действия молодого человека квалифицировали по статье "Хулиганство", сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Байкер проехал на мотоцикле по перрону станции "Войковская". Ицидент произошел 13 сентября. Спустя почти три недели подозреваемый был задержан полицейскими на Измайловском бульваре.

27-летний мотоциклист стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". 3 октября суд определил байкеру меру пресечения - молодого человека посадили под домашний арест.

Мотоциклисту запрещено покидать квартиру - исключением являются походы в медицинские учреждения.