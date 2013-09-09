Ущерб от загрязнения реки Сетуньки превысил 3,8 млрд рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Два ручья неочищенных сточных вод загрязняли реку Сетунька в деревне Саларьево на территории Новой Москвы. Нарушения выявила столичная межрайонная природоохранная прокуратура.

Установлено, что в районе водосборной территории реки на площади 59 гектаров расположен полигон твердых бытовых отходов, на котором ведутся работы по рекультивации, предусматривающие строительство очистных сооружений. При этом на объекте допускается сброс загрязняющих веществ в реку. Кроме того, в системе очистки фильтрата и бассейне отстойника обнаружены стихийные протечки, из которых формируются 2 ручья сточных вод.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры России, нарушения привели к загрязнению реки Сетуньки и причинение значительного вреда окружающей среде. По оценке экспертов, ущерб превысил 3,8 миллиардов рублей.

Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В адрес главы департамента строительства прокурор внес представление с требованием устранить нарушения.