09 августа 2016, 09:34

Происшествия

Гендиректора столичной фирмы будут судить за неуплату 79 млн рублей налогов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственное управление столичной полиции передало в суд дело гендиректора фирмы, обвиняемого в неуплате налогов на общую сумму в 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Фигурант дела, возглавляя стройкомпанию, в период с января по декабрь 2007 года принимал к бухгалтерскому и налоговому учету расходы и вычеты по НДС и по налогу на прибыль по договорам с фиктивными организациями – никакие работы фирмы не проводили.

С помощью фиктивных сделок обвиняемый изменил результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. Затем он внес ложные сведения о размере налогов в декларации и предоставил бумаги в Федеральную налоговую службу.

Таким образом, генеральный директор не уплатил НДС и налог на прибыль в сумме более 79 миллионов рублей. На него завели дело по статье "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации", дело передано в Тушинский райсуд.

