По факту отравления детей в поезде возбуждено уголовное дело

В транспортном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту отравления пассажиров поезда Абакан-Москва, передает пресс-служба СКР.
Дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.
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Напомним, 8 августа стало известно о том, что в поезде Абакан-Москва отравились несколько десятков человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.
Как отметил заведующий медицинским пунктом Ярославского вокзала Степан Добыш, это обычное пищевое отравление, но чтобы "избежать серьезных последствий и дальнейшего неблагополучного состояния детей", их госпитализировали.
По данным телеканала "Москва 24", дети отравились пловом.
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