По факту отравления детей в поезде возбуждено уголовное дело

По факту отравления детей в поезде Абакан-Москва началась проверка

В транспортном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту отравления пассажиров поезда Абакан-Москва, передает пресс-служба СКР.

Дело завели по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен комплекс экспертиз.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в поезде Абакан-Москва отравились несколько десятков человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.

Как отметил заведующий медицинским пунктом Ярославского вокзала Степан Добыш, это обычное пищевое отравление, но чтобы "избежать серьезных последствий и дальнейшего неблагополучного состояния детей", их госпитализировали.

По данным телеканала "Москва 24", дети отравились пловом.