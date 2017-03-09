Убийца посла РФ в Анкаре искал информацию о диппредставителе США

Фото: AP/Burhan Ozbilici

Убийца российского посла Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ собирал информацию в интернете и о диппредставителе США в Турции Джоне Бассе, сообщил местный телеканал HABERTÜRK.

Специалисты изучили компьютер Алтынташа и выяснили, что американский посол также мог стать целью злоумышленника. Кроме того, Алтынташ искал данные об Американском центре культуры в Анкаре.

Ранее стало известно, что Алтынташ использовал почтовый сервис Google и перед самым покушением стер из своего электронного ящика несколько писем, а также закрыл свои учетные записи в соцсетях Twitter и Facebook.

Следователям удалось взломать пароль к телефону Алтынташа и найти электронное письмо, в заголовке которого написано: "Ты должен это сделать по воле аллаха". Также прокуратура официально обратилась в стамбульское представительство компании Apple для содействия в разблокировке телефона и компьютера убийцы.

В компании Google, куда также направила запрос прокуратура, заявили, что восстановить стертые письма преступника невозможно.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии российской фотовыставки "Россия глазами турок". Вооруженный мужчина выстрелил в спину Карлова, когда тот заканчивал речь. От полученных ран дипломат скончался.