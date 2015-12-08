Михаил Ходорковский объявлен в федеральный розыск

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские правоохранительные органы объявили в федеральный розыск экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, которому заочно было предъявлено обвинение по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его данным, в скором времени СКР может объявить Ходорковского в международный розыск и ходатайствовать о заочном аресте.

В свою очередь пресс-секретарь экс-главы ЮКОСа Кюлле Писпанен сообщила, что адрес Ходорковского следователям известен. Она также сообщила, что после вызова в СК РФ отца бизнесмена Бориса Ходорковского никаких действий не происходило.

Она добавила, что Ходорковский не намерен участвовать в следственных действиях и выходить на связь с представителями СК РФ.

Ранее Михаил Ходорковский сообщил, что его вызвали на допрос в Следственный комитет. Повестка подписана старшим следователем по особо важным делам Юрием Буртовым, который с 2003 года занимался делом бывшего сотрудника службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексея Пичугина.

По версии следствия, в 1998-2002 годах члены организованной группы по указанию экс-акционера ЮКОСа Леонида Невзлина совершили ряд убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Сейчас Невзлин, уже более 10 лет проживающий в Израиле, заочно приговорен к пожизненному заключению. Виновным в организации убийства мэра Нефтеюганска был признан экс-руководитель службы безопасности Алексей Пичугин. В данный момент он отбывает пожизненный срок, уточняет МИА "Россия сегодня".

Однако, несмотря на приговоры суда, дело не было завершено, а лишь приостановлено. Такое решение было принято, потому что имелись и другие заказчики убийства, личности которых на тот момент следствие не установило.

30 июня 2015 года представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о возобновлении расследования дела об убийстве Петухова.