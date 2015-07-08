Владелец и редактор "Флирта" не признали вину

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Владелец и главный редактор журнала "Флирт", задержанные сотрудниками полиции, не признают вину в организации занятия проституцией, сообщает МИА "Россия сегодня".

По словам их адвоката, "никакой организацией занятия проституцией они не занимались, просто издавали журнал с информацией про знакомства и рекламой услуг".

Защитник также отметил, что 9 июля следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте фигурантов.

Напомним, сотрудники столичного угрозыска совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и спецназом задержали 37 сотрудников журнала "Флирт", в число которых вошел главред издания и его владелец.

По мнению следствия, подозреваемые, рекламируя интим-услуги в журнале "Флирт" и на сайте издания, организовали оказание этих услуг за деньги.

В рамках расследования дела прошли обыски в типографии, где печаталось издание, в городе Всеволжске Ленинградской области. Еще ряд обысков прошли в Москве в так называемых "диспетчерских", где изъяли учетные записи клиентской базы девушек "легкого поведения" и притонов, а также 2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов.