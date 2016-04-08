Форма поиска по сайту

08 апреля 2016, 18:02

Происшествия

СК начал проверку по факту обнаружения части скелета человека у зоопарка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков около Московского зоопарка, сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Рабочие обнаружили костные останки тела человека на глубине двух метров в ходе реконструкции старых зданий на Большой Грузинской улице.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые осмотрели место находки.

В настоящее время найденные фрагменты направили на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.

Напомним, несколько дней назад во время земляных работ на территории стройплощадки санатория имени Герцена строители обнаружили скелет человека. Кости были изъяты судмедэкспертами для проведения экспертизы.

В настоящее время полиция пытается установить личность погибшего. Впрочем специалисты пока затрудняются назвать причину смерти и время гибели человека.

