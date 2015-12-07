Суд арестовал шестерых похитителей, требовавших крупный выкуп

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Суд в Москве арестовал шестерых участников ОПГ, обвиняемых в похищении человека с целью выкупа, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

По версии следствия, в сентябре 2015 года на автостоянке на Большой Черкизовской фигуранты насильно усадили потерпевшего в автомобиль, отвезли в подвал на территории города Химки и потребовали за освобождение 600 тысяч рублей. Получив часть суммы, похитители отпустили мужчину.

Позже были задержаны шестеро соучастников, им предъявлено обвинение по статьям "Похищение, совершенное из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору" и "Требование передачи чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц".