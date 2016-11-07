Омский школьник-баскетболист умер во время награждения

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Школьник в Омской области умер на церемонии награждения победителей соревнований по баскетболу, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, инцидент произошел днем 5 ноября. 16-летнему мальчику стало плохо, и он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Вероятно, причиной смерти стало заболевание сердца, по поводу которого он вместе с родителями обращался в лечебное учреждение.

Более точно о причинах смерти станет известно после судебно-медицинских исследований. В следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела.