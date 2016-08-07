Полиция задержала сбившего девушку водителя внедорожника

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя внедорожника, подозреваемого в наезде на пешехода со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГИБДД по столице.

Трагедия произошла 7 августа на улице Первомайская. Около 4:00 водитель Toyota Land Cruiser сбил девушку. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия. Сам водитель с места преступления скрылся.

Молодая девушка погибла под колесами внедорожника на востоке столицы

Мужчину задержали в ходе объявленного плана "Перехват". Против него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Аналогичное происшествие было зафиксировано 3 августа. Иномарка со спецсигналом наехала на пешехода в центре столицы.

ДТП произошло на Бутырской улице. Сбитый пешеход переходил дорогу в неположенном месте, сейчас он находится в больнице.

"Мы саму аварию не видели, только мужчину-водителя. Он зашел, попросил продать любую отвертку – подешевле. Вернее сначала он ее просто попросил дать попользоваться, а потом выяснилось, что у него денег нету", – рассказала очевидец Инна.

Машина, участвовавшая в инциденте, закреплена за Генеральной прокуратурой.