"Лиза Алерт" собрала миллион для поиска пропавшего из роддома ребенка

Фоторобот похитительницы, предоставлен в ГСУ СК России по Подмосковью

За достоверную информацию о нахождении похищенного из больницы Дедовска полуторамесячного Матвея Иванова объявлено вознаграждение 1 миллион рублей, сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт".

"Появились граждане, со своими деньгами, если будет информация о пропавшем ребенке", - рассказал M24.ru координатор отряда Григорий Сергеев. По его словам, на горячую линию ежедневно поступают сотни свидетельств - о том, что где-то видели похожую женщину. Поток свидетельств не прекращается. Также люди приходят в офис.

Ранее Следственный комитет России по москве объявлял вознаграждение за информацию о ребенке в 300 тысяч рублей.

В "Лизе Алерт" напомнили, что по действующему законодательству, похитителю не будет предъявлено обвинение, если тот вернет ребенка добровольно.

В похищении полуторамесячного мальчика подозревают женщину, которая неоднократно предлагала привезти в больницу детские вещи и питание, но каждый раз получала отказ. Младенец находился в медицинском учреждении с 20 мая 2014 года, так как от него отказались родители.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении похищенного ребенка, просят позвонить по телефону "горячей линии" 8 (800) 700-5452 или в полицию - 112.

В Подмосковье продолжаются поиски пропавшего из роддома ребенка

По данным следствия, 17 июня в 12.30 перед входной дверью в отделение больницы находилась неизвестная женщина славянской внешности, плотного телосложения, ростом 165-170 см, со светло-русыми волосами и широким круглым лицом. Она была одета в ветровку черного или синего цвета с красными вставками, синие джинсы и шлепки светло-серого цвета.