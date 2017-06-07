Тверскому стрелку предъявлено обвинение в убийстве 9 человек

Фото: кадр телеканала "Москва 24"
Москвичу Сергею Егорову, убившему девять человек в Тверской области, предъявили обвинение, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Его обвиняют в убийстве двух и более лиц. Вина подозреваемого подтверждается показаниями самого Егорова, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз.
Полицейские задержали его на месте, суд в тот же день заключил мужчину под стражу. Возбуждено уголовное дело, личности погибших установлены.
Сергей Егоров уже признал свою вину. Вина Егорова также подтверждается показаниями очевидца трагедии и свидетелей, отметили в Следственном комитете.
Был ли подозреваемый психически нездоров, рассказали эксперты сетевому изданию m24.ru.