Тверскому стрелку предъявлено обвинение в убийстве 9 человек

Москвичу Сергею Егорову, убившему девять человек в Тверской области, предъявили обвинение, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Его обвиняют в убийстве двух и более лиц. Вина подозреваемого подтверждается показаниями самого Егорова, а также заключениями судебно-медицинских экспертиз.

Трагедия произошла 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" около поселка Редкино. Нетрезвый мужчина, обидевшись на слова одного из знакомых, сходил за охотничьим карабином, а позже стал стрелять по собравшимся. Как заявил сам подозреваемый, он хотел лишь всех напугать ружьем и услышать извинения,а открыл стрельбу после угроз со стороны обидчиков.

Полицейские задержали его на месте, суд в тот же день заключил мужчину под стражу. Возбуждено уголовное дело, личности погибших установлены.

Сергей Егоров уже признал свою вину. Вина Егорова также подтверждается показаниями очевидца трагедии и свидетелей, отметили в Следственном комитете.

Был ли подозреваемый психически нездоров, рассказали эксперты сетевому изданию m24.ru.