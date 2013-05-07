Следственный комитет не стал возбуждать дело в отношении Пономарева

Илья Пономарев. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по обвинениям лидера ЛДПР Владимира Жириновского в адрес депутата Госдумы Ильи Пономарева о хищении средств из фонда "Сколково". Решение ведомства проверит прокуратура.

"Следствие не нашло состава преступления в деятельности фонда "Cколково" и отказало в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура проведет проверку отказного материала и примет решение по данному вопросу", - сообщил M24.ru источник в СК.

Ранее сообщалось, что Пономарев получил из бюджета "Сколково" 300 тысяч долларов за свои лекции. Кроме того, у СК есть информация о том, что Пономарев получил еще 450 тысяч долларов – "за научно-исследовательскую работу".

19 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела о растрате средств Фонда "Сколково" в особо крупном размере против вице-президента фонда Алексея Бельтюкова. Следствие считает, что он незаконно передал депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда.

Инновационный центр подал иск в суд для взыскания денег с Пономарева, процесс начнется 20 мая.