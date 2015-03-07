По делу об убийстве Бориса Немцова задержаны еще два человека - Совбез Ингушетии

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

По подозрению в причастности к убийству политика Бориса Немцова задержаны еще два человека, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на секретаря Совета безопасности Ингушетии Альберта Барахоева. Ранее сообщалось о первых двух подозреваемых - Анзоре Губашеве и Зауре Дадаеве.

Как отметил Барахоев, под стражу был взят мужчина, который мог быть в машине рядом с Дадаевым в момент убийства Немцова. Кроме того, был задержан и брат Анзора Губашева. Имена новых фигурантов дела Барахоев не назвал.

Ранее следователи СК и оперативники ФСБ и МВД задержали Анзора Губашева и Заура Дадаева. По данным следствия, они причастны к организации и исполнению убийства Бориса Немцова.

Ходатайство следствия об аресте подозреваемых, как ожидается, будет рассмотрено в Басманном суде Москвы. "7 и 9 марта суд не работает, а на завтра, 8 марта, назначено дежурство судьи", - сообщила пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева.

Задержанные будут помещены в следственный изолятор "Лефортово". "Достичь в столь короткие сроки первых успехов удалось благодаря профессионализму и слаженным действиям оперативных сотрудников ФСБ, МВД и следователей Следственного комитета. Активная работа по изобличению лиц, в той или иной степени причастных к преступлению, продолжается", - сказал Маркин.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.