Дело экс-чиновницы Васильевой направят в суд в июне 2014 года

Евгения Васильева. Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева предстанет перед судом в июне 2014 года, передает "Интерфакс".

Передать дело в суд следствие планирует после того, как Васильева и ее адвокаты закончат ознакомление с материалами. При этом продолжается расследование остальных эпизодов, не вошедших в основное дело "Оборонсервиса".

Напомним, дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". По данным следствия, общий ущерб по ним превышает 3 миллиарда рублей. Под домашним арестом Васильева находится почти 1,5 года - с конца ноября 2012 года.

В октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. После этого своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков. Сообщалось об ущербе более чем в 4 миллиарда рублей.