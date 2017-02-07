Задержаны подозреваемые по делу о падении снега на коляску с ребенком

Фото: m24.ru/Елена Долматова

Задержаны трое подозреваемых по делу о падении снега на коляску с ребенком во время чистки кровли. Ими оказались кровельщик Закиржон Каримов и уборщики мусоропровода Жанпулат Халилов и Обид Намозов, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В рамках расследования провели обыск в ГБУ "Жилищник Ярославского района", в ходе которого изъяли документы по кровельным работам, по охране труда и обучению. Следователи установили, что работа проходила без должного контроля: опасный участок не ограждался. Сотрудники также не убедились в безопасности своих действий.

Следствие проверит на причастность к преступлению мастера участка. При даче показаний женщина пожаловалась на самочувствие и ее госпитализировали. Расследование продолжается.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. В ходе чистки крыши одного из жилых домов на улице Палехская на коляску, в которой находился 2-месячный ребенок, упал снег. В результате происшествия ребенка доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

