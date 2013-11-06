Полонский хочет заключить досудебную сделку со следствием

Сергей Полонский. Фото: ИТАР-ТАСС

Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в крупном мошенничестве, готов вернуться в Россию и заключить досудебную сделку со следствием.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, девелопер подписал ходатайство о досудебном соглашении и готов дать показания по уголовному делу. Также он согласен на любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.



Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиардов рублей у соинвесторов строительства жилого комплекса "Кутузовская миля".