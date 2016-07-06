Отрубившему собутыльнику нос москвичу грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Безработному москвичу, ранившему своего знакомого мачете, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Инцидент произошел на прошлой неделе в квартире на Пролетарском проспекте. Неработающий москвич несколько раз ударил мачете в голову своему собутыльнику. У потерпевшего врачи диагностировали травматическую ампутацию носа.

Подозреваемый в совершении преступления покинул место происшествия и попытался скрыться, однако был задержан по горячим следам.