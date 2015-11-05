На музыканта Криса Кельми завели уголовное дело

крис Кельми. Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Уголовное дело о нарушении ПДД заведено в отношении рок-музыканта Криса Кельми, сообщает Агентство "Москва".

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В октябре этого года Кельми, управляя своей машиной, дважды нарушил ПДД и оба раза отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Напомним, 25 октября Крис Кельми якобы наехал на охранника спорткомплекса "Олимпийский", который пытался преградить ему путь. По словам очевидцев, артист был в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что музыкант хотел выехать с платной стоянки, не оплатив машино-место. В итоге были вызваны полицейские. Артист получил штраф и временно лишился машины: ее отправили на эвакуаторе.