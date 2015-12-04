Форма поиска по сайту

04 декабря 2015, 17:32

Происшествия

СК завел дело после пропажи участника Недели моды в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следователи столичного СКР возбудили уголовное дело из-за пропажи "участника светского мероприятия", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 27 октября молодой человек вышел из здания в Театральном проезде и пошел в метро, но с тех пор его местонахождение неизвестно.

Агентство "Москва" уточняет, что пропавший участвовал в качестве модели на мероприятии, проходившем в рамках Недели моды в гостинице "Метрополь".

Дело заведено по статье "Убийство", СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего.

следствие уголовные дела Неделя моды

