СК завел дело после пропажи участника Недели моды в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следователи столичного СКР возбудили уголовное дело из-за пропажи "участника светского мероприятия", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 27 октября молодой человек вышел из здания в Театральном проезде и пошел в метро, но с тех пор его местонахождение неизвестно.

Агентство "Москва" уточняет, что пропавший участвовал в качестве модели на мероприятии, проходившем в рамках Недели моды в гостинице "Метрополь".

Дело заведено по статье "Убийство", СКР устанавливает все обстоятельства произошедшего.