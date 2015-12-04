Художник Петр Павленский останется под арестом до 7 января

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Таганский районный суд продлил до 7 января арест художнику-акционисту Петру Павленскому, который обвиняемся в вандализме за поджог двери здания ФСБ на Лубянке, сообщает Агентство "Москва".

В суде дознаватель мотивировал необходимость продления ареста тем, что Павленскому назначена психиатрическая экспертиза и он будем помещен в стационар.

Накануне защита просила суд изменить Павленскому меру пресечения и отпустить его под залог в миллион рублей или поместить под на домашний арест.

Напомним, Петр Павленский вместе с двумя спутниками был задержан 9 ноября после того, как облил бензином и поджог дверь здания ФСБ на Лубянке. Позже двое других задержанных, которые оказались журналистами, были отпущены.

Петр Павленский известен своими эпатажными акциями. Так, летом 2012 года он зашил себе рот, протестуя против ареста участниц группы Pussy Riot, а весной следующего года разделся догола и обмотался колючей проволокой перед зданием Законодательного собрания в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в сентябре этого года он пытался пройти в Кремль босиком для того, чтобы поговорить с Владимиром Путиным, а два года назад он, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке.