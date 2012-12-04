Главу ОЗПП Михаила Аншакова вновь вызвали на допрос по делу о ХХС

Михаил Аншаков Фото: ИТАР-ТАСС

Главу Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова вновь вызвали на допрос в столичный главк МВД по делу о клевете на руководство фонда храма Христа Спасителя.

Уголовное дело было возбуждено в конце ноября после публикации в "Новой газете" интервью Аншакова. Заявителем выступил исполнительный директор фонда Василий Поддевалин, по мнению которого клеветническими являются сведения о том, что в храме Христа Спасителя фактически функционирует бизнес-центр, где расположены офисы 15 коммерческих фирм, автосервис, шиномонтаж, прачечная, столовая и другие организации.

Кроме того, Аншаков в интервью назвал "масштабной аферой" схему, по которой в середине 1990-х годов более 10 миллионов человек внесли пожертвования на восстановление храма, а фактически на эти средства построен многофункциональный бизнес-центр, где всем имуществом и денежными потоками распоряжается Василий Поддевали и члены его семьи, сообщается на сайте ОЗПП.

Также по данному уголовному делу 3 декабря на допрос в столичное ГУ МВД была вызвана журналистка "Новой газеты" Елена Масюк. В ОЗПП уточняют, что это первое в стране уголовное дело, возбужденное по новой статье "клевета в СМИ", вступившей в силу в августе. По ней предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов.

Напомним, в сентябре против Михаила Аншакова уже возбуждали административное дело о клевете в отношении фонда храма Христа Спасителя. Поводом для этого послужило направленное правозащитниками в прокуратуру заявление с просьбой провести проверку по факту нецелевого использования помещения храма. Однако тогда суд постановил оправдать Аншакова в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.