Состояние ослепших после укола пациентов удовлетворительное – врачи

Состояние пациентов НИИ им. Гельмгольца, ослепших после введения укола, оценивается как удовлетворительное, сообщается на официальном сайте института.
"Мы можем говорить о положительной динамике, состояние глаз значительно улучшилось", – сообщила главный врач Марина Харлампиди.
По ее словам, массовый характер осложнений говорит о необходимости проверить качество препарата. Специалисты изучают лекарство, и окончательные выводы будут сделаны только после исследования.
Телеканал "Москва 24" со ссылкой на слова врачей-офтальмологов отмечал, что препарат, предположительно, ставший причиной потери зрения, не был одобрен Минздравом.
Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", назначены судебно-экспертные исследования. Кроме того, следователи допрашивают сотрудников и должностных лиц клиники, ответственных за приобретение и хранение лекарства.