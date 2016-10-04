Состояние ослепших после укола пациентов удовлетворительное – врачи

Состояние пациентов НИИ им. Гельмгольца, ослепших после введения укола, оценивается как удовлетворительное, сообщается на официальном сайте института.

"Мы можем говорить о положительной динамике, состояние глаз значительно улучшилось", – сообщила главный врач Марина Харлампиди.

По ее словам, массовый характер осложнений говорит о необходимости проверить качество препарата. Специалисты изучают лекарство, и окончательные выводы будут сделаны только после исследования.

По версии следствия, в сентябре 2016 года в помещении операционной клиники глазных болезней на улице Суворова одиннадцати пациентам сделали укол, в результате которого у них наступила частичная потеря зрения.

Телеканал "Москва 24" со ссылкой на слова врачей-офтальмологов отмечал, что препарат, предположительно, ставший причиной потери зрения, не был одобрен Минздравом.

Следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", назначены судебно-экспертные исследования. Кроме того, следователи допрашивают сотрудников и должностных лиц клиники, ответственных за приобретение и хранение лекарства.