04 октября 2014, 22:33

Происшествия

Полицейские пресекли незаконную добычу песка в Орехово-Зуевском районе

Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков

Полицейские пресекли незаконную добычу песка смеси из карьера, расположенного вблизи деревни Юркино Орехово-Зуевского района Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Следствие установило, что московская фирма на арендованном участке размером в 5 гектар вела разработку песчаного карьера без лицензии.

В итоге компания незаконно добыла не менее 140 тысяч кубических метров песка и получила доход в размере 30 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Луховицком районе Подмосковья полицейские пресекли незаконную добычу торфа. Как было установлено в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, организатором нелегальной деятельности стал руководитель одной из местных коммерческих фирм.

Торф добывали в подмосковных деревнях Курово и Каданок. Затем природный ресурс реализовывали коммерческим структурам.

