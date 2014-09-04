Аферисты пытались за взятку получить разрешение на постройку технопарка

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Следователи столичного главка полиции предъявили обвинение троим участникам аферы на 2,2 миллиона долларов, связанной с разрешением на постройку технопарка, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как удалось установить правоохранителям, соучастники преступления предложили знакомому за взятку получить разрешение на постройку технопарка на Дмитровском шоссе. Аферисты указывали на свои связи в одном из департаментов города, при этом реально повлиять на решения столичных властей злоумышленники не могли.

В качестве первого транша потерпевший должен был передать 20 тысяч долларов. 21 августа в одном из столичных кафе он отдал деньги мошеннику, который тут же был задержан. Еще двоих участников аферы поймали на следующий день, всех троих отправили под арест.

Обвинение фигурантам дела предъявлено по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".