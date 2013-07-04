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Следствие

04 июля 2013, 11:23

По факту падения ракеты "Протон-М" возбуждено уголовное дело

следствие прокуратура проверки Протон-М

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный отдел СКР комплекса "Байконур" возбудил уголовное дело по факту падения ракеты "Протон-М" с тремя спутниками ГЛОНАСС.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры космодрома. Также надзорное ведомство "Байконура" проводит проверку соблюдения законодательства, которое регламентирует проведение подготовки к запуску ракеты.

Как уточняет представитель СКР Владимир Маркин, государству был причинен материальный ущерб в крупном размере. В связи с этим проводятся допросы сотрудников, изучается соответствующая документация, решается вопрос о проведении комплекса экспертиз.

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Напомним, 2 июля 2013 года "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 не смог вывести на орбиту три навигационных аппарата "Глонасс-М" для пополнения орбитальной группировки. Едва оторвавшись от стартового стола, ракета стала отклоняться от курса, распадаться в воздухе, после чего упала и взорвалась неподалеку от места запуска. Никто не пострадал.

Причины аварии расследует Роскосмос, среди версий случившегося выделяют сбой в работе двигателя или неполадки в системе управления. По некоторым данным, сумма ущерба составляет около шести миллиардов рублей.

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