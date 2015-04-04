Форма поиска по сайту

04 апреля 2015, 14:32

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту продажи солдатиков-нацистов

Фото: M24.ru

Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела по факту продажи в Центральном детском магазине на Лубянке бюстов и фигурок солдат и офицеров нацисткой Германии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичной прокуратуры Елену Россохину.

Дело возбуждено Мещанским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по части первой статьи 282 "Возбуждение ненависти и вражды", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В свою очередь, сотрудники Следственного комитета проведут обыски в магазине и допросят сотрудников, а также назначат экспертизу. Об этом агентству ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из магазинов Центрального детского магазина продают фигурки и бюсты нацистов. В частности, одна из фигурок изображает оберштурмбанфюррера СС Отто Скорцени, во времена Второй мировой войны выполнявшего личные поручения Адольфа Гитлера.

