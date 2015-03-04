Полицейские изъяли более 300 тысяч пиратских DVD-дисков

На востоке Москвы обнаружен цех по производству пиратских дисков

Столичные полицейские закрыли цех по производству контрафактных DVD-дисков, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Обыск был проведен в одном из московских бизнес-центров в рамках операции "Заслон-1". Сыщики обнаружили цех, в котором производили, упаковывали и хранили диски. В помещении также находился станок, на котором упаковывались подделки.

Установлено, что контрафакт поставлялся затем в различные регионы, а на самом производстве работали приезжие из Средней Азии.

На диски записывались популярные фильмы и новинки кино, которые в лицензии выйдут только через несколько месяцев. По предварительным данным, правообладателям фильмов был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

Всего правоохранители изъяли более 314 тысяч упакованных дисков, а также более 172 тысяч дисков без упаковки. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение авторских и смежных прав". Организаторам преступного бизнеса может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники управления "К" МВД закрыли производство пиратских копий фильмов и программ и задержали 20 участников незаконного бизнеса.

До этого стало известно о том, что в Москве действует группа хакеров, которая с помощью вирусов отключает встроенные механизмы защиты мультимедийной продукции и готовит мастер-копии для промышленного тиражирования. Продукцию, полученную в результате взлома, киберпреступники отправляли на сервер в Казань, где находилось производство. Там же был склад и точки продажи товара.