Проверка аварии на "зеленой" ветке метро закончится до 21 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная транспортная прокуратура продлила сроки доследственной проверки по факту аварии на Замоскворецкой линии метро. Тогда свая пробила туннель метро между станциями "Автозаводская" и "Коломенская".

Как сообщили M24.ru в пресс-службе надзорного ведомства, проверка закончится до 21 февраля. Предыдущие сроки окончания мероприятий не уточняются.

Напомним, авария произошла 23 января в 15.28 на "зеленой" ветке метро на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Коломенская". В результате инцидента никто не пострадал.

Для перевозки пассажиров были выделены более 100 бесплатных автобусов; также бесплатно работали таксомоторные компании "Новое желтое такси" и "956". Они курсировали между станциями метро "Автозаводской" и "Каширской". Это позволило избежать столпотворения в метро.

ЧП произошло из-за строительства на территории, подведомственной РЖД. По предварительным данным, проводились работы по возведению опоры под контактную сеть.