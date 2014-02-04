Форма поиска по сайту

04 февраля 2014, 03:20

Происшествия

В квартире погибшего актера Хоффмана найдены 50 пакетов с героином

Фото: ИТАР-ТАСС

В квартире погибшего известного актера Филипа Сеймура Хоффмана обнаружено 50 пакетов с героином. Его тело было найдено минувшим воскресеньем в его доме.

В жилище 46-летнего актера полицейские нашли также использованные шприцы и рецептурные лекарственные средства. Сам актер был найден мертвым со шприцем в руке в своей ванной комнате, сообщает американский телеканал ABC.

Передозировка наркотиками была названа предварительной причиной смерти Хоффмана. Пока официального медицинского заключения опубликовано не было.

Филип Сеймур Хоффман снялся более чем в 50 фильмах. Одни из самых известных картин с его участием - "Мастер", "Рок-волна", "Сомнение" и "Капоте". За роль в последней он получил престижные кинопремии "Оскар" и "Золотой глобус". Одной из последних ролей актера стала роль Плутарха Хевенсби в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя".

