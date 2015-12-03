Девятилетний мальчик утонул в бассейне фитнес-центра

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственные органы возбудили дело по факту девятилетнего мальчика в бассейне фитнес-центра. Действия работников центра квалифицировали, как "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба СК по Москве.

По версии следствия, 3 декабря около 18:00 девятилетний ребенок занимался плаванием в одном из фитнес-центров, расположенном на Красноармейской улице. По окончании занятий тренер не обратил внимание на оставшегося в бассейне мальчика и ушел. Спустя некоторое время сотрудники центре обнаружили в воде труп ребенка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в марте на юго-западе столицы годовалый мальчик утонул в ванной, пока его родители отошли по своим делам.

Инцидент произошел утром 24 марта в квартире жилого дома на Новоясеневском проспекте. Обстоятельствами дела заинтересовался Следственный комитет. Было принято решение о возбуждении уголовного дела.