В Каире начали расшифровывать "черные ящики" российского самолета

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В египетском Каире началась расшифровка "черных ящиков" российского Airbus А321, передает телеканал "Москва 24".

Ранее эксперты начали расшифровку переговоров экипажа самолета, на ней обнаружили странные для штатного полета звуки, при этом пилоты не успели подать сигнал бедствия.

"Судя по записи, инцидент произошел внезапно и стал неожиданностью для экипажа", – уточнил один из специалистов.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".