03 ноября 2015, 08:16

Происшествия

Владелец журнала "Флирт" заработал на издании более 68 млн рублей – прокуратура

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Более 68 миллионов рублей составил доход владельца журнала "Флирт" от организации проституции. Это следует из материалов финансового расследования, которые были получены в ходе дознания по уголовному делу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Выявленный факт требует дополнительной квалификации по статье "Легализация организованной группой денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Теперь материалы уголовного дела передаст столичному главку МВД для дальнейшего расследования.

Напомним, сотрудники столичного угрозыска совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и спецназом задержали 37 сотрудников журнала "Флирт", в число которых вошли главред издания и его владелец. По мнению следствия, подозреваемые, рекламируя интим-услуги в журнале "Флирт" и на сайте издания, организовали оказание этих услуг за деньги.

В рамках расследования дела прошли обыски в типографии, где печаталось издание, в городе Всеволжске Ленинградской области. Еще ряд обысков прошли в Москве в так называемых "диспетчерских", где изъяли учетные записи клиентской базы девушек "легкого поведения" и притонов, а также 2 миллиона рублей и 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что владелец и главный редактор журнала "Флирт", задержанные сотрудниками полиции, не признают свою вину. По словам их адвоката, "никакой организацией занятия проституцией они не занимались, просто издавали журнал с информацией про знакомства и рекламой услуг".

следствие прокуратура

