Охранник магазина не бил электрошокером 7-летнего мальчика – адвокат

Охранник супермаркета не бил электрошокером семилетнего мальчика

Судебно-медицинская экспертиза установила, что охранник магазина "Пятерочка" Сергей Акопян не бил электрошокером семилетнего мальчика, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Герасимов.

"Экспертиза показала, что следов эклектрошокера на теле ребенка нет", – приводит слова Герасимова Агентство "Москва".

Теперь ребенку предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Адвокат также отметил, что в отношении Акопяна мера пресечения не избиралась, по делу он проходит свидетелем и продолжает работать в магазине, но в другом отделе. "К началу сентября должно быть окончательное процессуальное решение по делу", – резюмировал Герасимов.

Владелец сети магазинов может отказаться от услуг охранной компании

Напомним, 7 июня в полицию обратилась жительница района Люблино и сообщила, что ее ребенок получил телесные повреждения в результате удара электрошокером в магазине "Пятерочка". В МВД заявили, что "по факту обращения проводится проверка, уточняются все причины и обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

По имеющимся данным, ребенок и два его приятеля купили в "Пятерочке" мороженое, причем один из них оплатил все три порции. После этого дети вышли из магазина и начали есть мороженое. В этот момент их атаковал с шокером охранник торгового зала, который посчитал, что дети не оплатили покупку.

Руководство ЧОП "Олофсон", где работает подозреваемый, опровергает наличие шокера у своего сотрудника.