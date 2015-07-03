Избивший покупателя охранник работал без лицензии - полиция

Избивший покупателя охранник работал без лицензии

У охранника, подозреваемого в избиении покупателя в супермаркете на севере столицы, не было лицензии. По факту, мужчина не имел права работать охранником, сообщил глава пресс-служба столичной полиции Андрей Галиакберов.

"Выяснилось, что он работал в должности контролера в компании, заключившей с сетью магазинов договор на оказание услуг мониторинга и контроля торговых залов. Данный вид услуг не предполагает осуществление охранной деятельности", - приводит слова Галиакберова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что из-за случая избиения покупателя X5 Retail Group прекращает сотрудничество с частным охранным предприятием ООО "Норд-Вест". Всего магазины ритейлерской компании охраняют около 130 различных частных предприятий.

Напомним, резонансный инцидент произошел в магазине, расположенном на улице 800-летия Москвы. Причина, по которой между посетителем и охранником произошел конфликт, пока неизвестна.

В настоящий момент покупатель находится в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. "Я приехала в магазин, увидела своего мужа, истекающего кровью, помощи ему никто никакой не оказывал, полиции не было, сотрудников скорой не было. Все это я уже вызвала на месте. Сейчас мой муж находится в больнице с черепно-мозговой травмой, у него перелом черепа, идет речь об операции", – рассказала ранее жена пострадавшего Ирина.

Подозреваемый, 28-летний уроженец Северного Кавказа, задержан. Это уже второй подобный инцидент за месяц. 7 июня в полицию обратилась жительница района Люблино и сообщила, что ее ребенок получил телесные повреждения в магазине.

Выяснилось, что охранник магазина ударил электрошокером ребенка, которого подозревал в краже мороженого. Там проштрафился сотрудник ЧОП "Олофсон".