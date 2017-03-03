Генподрядчик назвал возможные причины обрушения тоннеля на Калужском шоссе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Москве

Генподрядчик строительства тоннеля на Калужском шоссе ГК "Аркс" назвал возможные причины его обрушения, сообщает РИА Новости.

Рассматриваются две версии случившегося – нарушение техники установки опалубки либо некачественный материал, из которого были изготовлены стойки или сама опалубка.

При этом уточняется, что точного понимания причин произошедшего пока нет.

Сейчас следователи устанавливают личность второго рабочего, погибшего в результате ЧП. Они собирают необходимую строительную документацию для проведения экспертизы. Также следователи допрашивают сотрудников фирмы, ведущей строительство тоннеля.