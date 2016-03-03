Прокуратура проведет проверку по факту инцидента с теплоходом на юге Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с прогулочным теплоходом "Князь Меньшиков", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее m24.ru сообщало, что в районе Нагатинской набережной на юге Москвы частично затонул теплоход. Судно накренилось в 40 метрах от берега из-за попадания в трюм воды.

Однако благодаря оперативной работе спецслужб, удалось избежать дальнейшего потопления. По предварительным данным, людей на борту не находилось, а угрозы разлива топлива не было, так как теплоход находился на зимней стоянке без горючего.