03 марта 2016, 14:06

Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту инцидента с теплоходом на юге Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента с прогулочным теплоходом "Князь Меньшиков", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее m24.ru сообщало, что в районе Нагатинской набережной на юге Москвы частично затонул теплоход. Судно накренилось в 40 метрах от берега из-за попадания в трюм воды.

Однако благодаря оперативной работе спецслужб, удалось избежать дальнейшего потопления. По предварительным данным, людей на борту не находилось, а угрозы разлива топлива не было, так как теплоход находился на зимней стоянке без горючего.

