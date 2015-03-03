СК рассказал о ходе расследования убийства Немцова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи СК отсмотрели видеозаписи с камер, расположенных в районе убийства Бориса Немцова, передает пресс-служба ведомства.

Содержание записей пока не разглашается. Как отметил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, также назначен ряд судебных экспертиз, среди которых баллистические, трасологические и медицинские.

Также в СК отметили, что главный свидетель по этому делу, Анна Дурицкая, уже покинула территорию России, но высказала намерение сотрудничать со следствием. "Никто не удерживал Дурицкую в Российской Федерации против ее воли. Жалоб и ходатайств от нее и ее адвоката следователю не поступало", - подчеркнул Маркин.

Напомним, в ночь на 28 февраля в центре Москвы был застрелен политик Борис Немцов. Неизвестные выпустили в него четыре пули, выстрелы оказались смертельными. Немцов прогуливался по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Злоумышленники вышли из автомобиля и расстреляли политика.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.

По факту убийства Бориса Немцова возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Политика похоронят 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве, прощание пройдет утром того же дня.