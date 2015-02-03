Экс-замдиректора МОЭК будут судить за мошенничество на 1,8 млн долларов

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Столичная прокуратура направила в суд дело бывших сотрудников ОАО "МОЭК", которые обвиняются в мошенничестве на 1,8 миллиона долларов, передает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, замдиректора по капитальному строительству МОЭК и замруководителя службы капитального строительства подписали акт приема-передачи газотурбинного двигателя, который в действительности находился в распоряжении другой фирмы.

Кроме того, позже они повторно приняли этот двигатель, подписав об этом акт приема-передачи. В течение двух лет фигуранты скрывали пропажу во время инвентаризаций.

Деньги за агрегат были направлены на счета фиктивных фирм, подконтрольных обвиняемым. Теперь бывшим сотрудникам МОЭК может грозить до 10 лет колонии.

Ранее суд приговорил еще одного экс-сотрудника МОЭК к двум годам лишения свободы условно за коммерческий подкуп. Кроме того, бывший инженер компании заплатит штраф в размере 6 миллионов рублей.

В мае 2013 года осужденный в ходе приемки работ у подрядной организации выявил несколько нарушений, но в дальнейшем он потребовал 1,5 миллиона рублей за то, что не обратит внимание на нарушения и подпишет документы.