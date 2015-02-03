Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Следствие

03 февраля 2015, 14:53

Экс-замдиректора МОЭК будут судить за мошенничество на 1,8 млн долларов

следствие МОЭК уголовные дела обвинения

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Столичная прокуратура направила в суд дело бывших сотрудников ОАО "МОЭК", которые обвиняются в мошенничестве на 1,8 миллиона долларов, передает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, замдиректора по капитальному строительству МОЭК и замруководителя службы капитального строительства подписали акт приема-передачи газотурбинного двигателя, который в действительности находился в распоряжении другой фирмы.

Кроме того, позже они повторно приняли этот двигатель, подписав об этом акт приема-передачи. В течение двух лет фигуранты скрывали пропажу во время инвентаризаций.

Ссылки по теме

Деньги за агрегат были направлены на счета фиктивных фирм, подконтрольных обвиняемым. Теперь бывшим сотрудникам МОЭК может грозить до 10 лет колонии.

Ранее суд приговорил еще одного экс-сотрудника МОЭК к двум годам лишения свободы условно за коммерческий подкуп. Кроме того, бывший инженер компании заплатит штраф в размере 6 миллионов рублей.

В мае 2013 года осужденный в ходе приемки работ у подрядной организации выявил несколько нарушений, но в дальнейшем он потребовал 1,5 миллиона рублей за то, что не обратит внимание на нарушения и подпишет документы.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать