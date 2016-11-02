Председателя правления "Интеркоммерца" обвинили в мошенничестве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следователь столичного управления СКР возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении председателя правления банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 21 по 25 января этого года фигурант списал на счета подконтрольных фирм по фиктивным договорам купли-продажи валюты 4 миллиарда рублей.

Позже Центробанк отозвал у "Интеркоммерца" лицензию, а в апреле 2016 года решением Арбитражного суда Москвы банк признали банкротом.

В отношении Бугаевского вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен в розыск: местонахождение председателя правления пока не установлено.

Для возмещения причиненного ущерба уже наложен арест на квартиру обвиняемого в Москве, загородный дом, земельные участки в Московской области и денежные средства, предположительно полученные преступным путем –100 миллионов рублей.