Столичный суд рассмотрит дело мошенника, обманувшего пострадавших от "МММ"

Следователи столичной полиции направили в суд дело участника банды, обманувшей пострадавших от финансовых пирамид "МММ-2011" и "МММ-2012", сообщает пресс-служба главка.

По данным следствия, аферисты, используя базу данных пострадавших от "МММ", звонили им и предлагали возместить средства, но обязательным условием должен быть взнос в систему фонда возврата.

Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им счета. Затем мошенники снова звонили, но уже представлялись сотрудниками гоcучреждений. Они сообщали о блокировке платежа и предлагали оплатить пошлины и налоги для получения обещанных денег, в случае отказа они сообщали о сгорании средств.

Сумма ущерба составляет 78 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии.

Кроме того, в январе 2015 года в отношении 12 участников банды было возбуждено дело по статье "Организация или участие в преступном сообществе", причем с одним из фигурантов было заключено досудебное соглашение.

Дело одного из участников направлено в Тверской суд, расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.