02 апреля 2015, 10:36

Происшествия

Столичный суд рассмотрит дело мошенника, обманувшего пострадавших от "МММ"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Следователи столичной полиции направили в суд дело участника банды, обманувшей пострадавших от финансовых пирамид "МММ-2011" и "МММ-2012", сообщает пресс-служба главка.

По данным следствия, аферисты, используя базу данных пострадавших от "МММ", звонили им и предлагали возместить средства, но обязательным условием должен быть взнос в систему фонда возврата.

Деньги подозреваемые предлагали перечислять на подконтрольные им счета. Затем мошенники снова звонили, но уже представлялись сотрудниками гоcучреждений. Они сообщали о блокировке платежа и предлагали оплатить пошлины и налоги для получения обещанных денег, в случае отказа они сообщали о сгорании средств.

Сумма ущерба составляет 78 миллионов рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальное наказание по которой составляет 10 лет колонии.

Кроме того, в январе 2015 года в отношении 12 участников банды было возбуждено дело по статье "Организация или участие в преступном сообществе", причем с одним из фигурантов было заключено досудебное соглашение.

Дело одного из участников направлено в Тверской суд, расследование в отношении остальных фигурантов продолжается.

"МММ"

Расцвет финансовых пирамид пришелся на начало и середину 90-х годов, когда в России действовали такие "компании", как "Хопер-Инвест" и "Властилина". Самой известной из них была финансовая пирамида "МММ": по различным оценкам, от ее деятельности пострадало от 10 до 15 миллионов человек.

Ее основателем был экс-депутат Госдумы (в 1994 году) Сергей Мавроди. Суть финансовой пирамиды – в постоянном вложении денег граждан под "очень высокие проценты". Первые вкладчики успевают забрать прибыль, а с остальными расплачиваться уже нечем, и пирамида рушится.

Всего их было три – в 1994 году, 2011-м и 2012-м.

Однако Мавроди обещал расплатиться с обманутыми вкладчиками "МММ", и из пятимиллиардной задолженности он отдал 100 рублей. Что касается пострадавших от деятельности "МММ-2011", то для выплат им экс-депутат создал "МММ-2012", которая тоже рухнула.

следствие Тверской суд мошенничества МММ

