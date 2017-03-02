Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 20:53

Происшествия

СК проверяет информацию о девушке, которая не может ходить из-за ошибки врача

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подмосковные следователи проверяют информацию о врачебной ошибке в одной из областных клиник, в результате которой девушка потеряла возможность ходить, сообщает пресс-служба Подмосковного главка СК РФ.

Как ранее сообщалось в СМИ, девушка полгода не может встать на ноги после неудачной операции на позвоночнике. Пострадавшая уверена, что врач допустил ошибку во время операции и неправильно установил ей металлический каркас на позвоночник.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проверяют клинику, оценивают правильность и своевременность медицинского наблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

