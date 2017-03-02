Полковника Дмитрия Захарченко обвинили в новых взятках

Против экс-замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко выдвинули два новых эпизода по делу о взятках, передает телеканал "Москва 24".

Обвинения в четверг, 2 марта, озвучил следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении Захарченко ареста. Новое уголовное дело соединили с основным уголовным делом в одно производство, заявил следователь.

Захарченко объяснил, что первый эпизод взятки связан с его знакомым Анатолием Пшегорницким. Он утверждает, что знал о записи разговора в ресторане. И весь разговор до расставания с Пшегорницким был шуточный, а передачи денег не было. По второму эпизоду с неким гражданином, факта передачи денег нет, нет и протокола допроса, рассказал полковник.

По делу уже выполнен большой объем следственных действий, но еще много мероприятий осталось провести. По словам следователя, в установленный срок их невозможно завершить. Следствие просит оставить экс-полицейского под стражей до 8 июня. Ранее срок ареста полковника Захарченко продлили до 8 марта. Мосгорсуд признал данное решение законным.