По делу о хищениях при строительстве "Восточного" задержан еще один фигурант

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские совместно с ФСБ Амурской области задержали нового подозреваемого по делу о растрате около 273 миллионов рублей, предназначенных для строительства космодрома "Восточный", передает пресс-служба МВД.

Задержанный – гендиректор организации, с которой в июле 2013 года заключили два договора субподряда. Фирма должна была построить на космодроме комплекс по переработке отходов и жилье, а также благоустроить территорию вокруг зданий.

Ранее был пойман учредитель этой компании. По версии следствия, фигуранты потратили перечисленные по договорам субподряда деньги на цели, не связанные со строительством.

По материалам Федеральной службы безопасности было возбуждено уголовное дело по статье "Растрата в особо крупном размере". Двоих подозреваемых отправили в СИЗО.

Летом этого года m24.ru сообщало, что Басманный суд продлил до 30 октября аресту Михаилу Хризману, сыну экс-начальника ФГУП "Дальспецстрой" Юрия Хризмана, который обвиняется в растрате средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный". Кроме того, суд продлил арест и другому фигуранту дела, председателю законодательной думы Хабаровского края Виктору Чудову.

По версии следствия, Михаил Хризман и Чудов похитили свыше 100 миллионов рублей, выделенных "Дальспецстрою" на строительство космодрома. Что касается Юрия Хризмана, то он нанес бюджету более серьезный ущерб – около двух миллиардов рублей.