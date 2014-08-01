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Следствие

01 августа 2014, 16:54

СК возбудил дело по факту смерти сенатора Кулакова

следствие уголовные дела сенаторы Владимир Кулаков

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти члена Совета Федерации от Магаданской области Владимира Кулакова, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, во время купания в акватории Черного моря Кулаков был травмирован проходящим вдоль побережья катером. Инцидент произошел днем 1 августа в городе Алуште. От полученных травм сенатор скончался.

Следователи установили, что катер принадлежит частному предпринимателю. В настоящее время задержан Алексей Дудко 1981 года рождения, который управлял судном. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В частности, у предпринимателя изъята документация, регламентирующая деятельность частного предприятия.

В Совете Федерации Владимир Кулаков занимал пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Он был доктором военных наук, членом партии "Единая Россия", генерал-полковником, награжден более 20 государственными наградами, в том числе орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почета, Красной Звезды, "За военные заслуги", "За личное мужество".

С 1970 по 1995 годы проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР, потом Российской Федерации. По служебной лестнице поднялся от должности командира взвода до командира дивизии, а позже командующего 58-й общевойсковой армией. С 1995 по 1999 годы возглавлял Главное Управление службы войск и безопасности военной службы Генерального Штаба, Главное Управление воспитательной работы ВС России.

В Совете Федерации работал с 2000 года. Входил в состав различных комитетов и комиссий: по вопросам безопасности и обороны; по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии; по естественным монополиям; по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

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